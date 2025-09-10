PODCAST CANLI YAYIN

CHP'li İBB'den yolda kalan ulaşıma bir de zam talebi

Yolda kalan otobüsler, alev alev yanan metrobüsler... İstanbulda halk bir yerden bir yere gitmek isterken toplu ulaşımda çeşitli zorluklarla mücadele ederken CHP'li İBB'den ulaşıma skandal bir zam talebi geldi.

Bunlar da Var

Gürsel Tekin'e yumruklu tepki!
Gürsel Tekin: ''Ben kayyum değilim''
İzmir’de polis karakoluna yapılan saldırı anı - VİDEO
Balçova'da 2 polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
