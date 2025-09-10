PODCAST
CHP'li İBB'den yolda kalan ulaşıma bir de zam talebi
Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 21:12
Yolda kalan otobüsler, alev alev yanan metrobüsler... İstanbulda halk bir yerden bir yere gitmek isterken toplu ulaşımda çeşitli zorluklarla mücadele ederken CHP'li İBB'den ulaşıma skandal bir zam talebi geldi.
CANLI YAYIN