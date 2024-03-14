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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 14 Mart 2024, 22:30 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024, 22:30

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir "hatırlamıyorum" vakası daha!

İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. Göreve geldiği günden bu yana megakenti 'çilekent'e çeviren İmamoğlu, 2019'da verdiği vaatleri üzerinden bir "hatırlamıyorum" skandalı daha gerçekleştirdi. "Metroyu 2 katına çıkaracağız" diyerek sözlerde bulunan İmamoğlu, 8 km öteden ileriye gidemedi. Mega projesi olarak seçim döneminde vadettiği Hızray isimli ulaşım sistemine yönelik gelen soruya ise, skandal bir gafta bulunarak "5 yılda yetişmezdi" ifadelerini kullandı ve İstanbullu vatandaşı vaatleriyle nasıl kandırdığını tasdiklemiş oldu.

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