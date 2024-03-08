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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 08 Mart 2024, 19:44 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2024, 19:44

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun "3 metro hattının temelini biz attık" yalanı kısa sürdü!

Kendini 'metro fatihi' ilan ederek toplumun aklıyla alay eden CHP'li Ekrem İmamoğlu, kuyruklu bir yalana imza attı. İmamoğlu, Mahmutbey - Esenyurt, Çekmeköy - Sancaktepe ve Göztepe - Ataşehir metrolarının temelini sıfırdan kendilerinin attığını öne sürdü. Ancak bahse konu olan metroların temeli 2017'de AK Parti döneminde temellendirildiği ortaya çıktı. İmamoğlu'nun 2019'da görevi devraldığı bir ortamda temeli 2017'de atılan metrolara nasıl 'sıfırdan' başladığı merak konusu oldu. Öte yandan Mahmutbey - Esenyurt metro hattına CHP grubunun 2017'de itiraz ettiği ortaya çıktı. İmamoğlu, o tarihlerde Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak İBB meclisinin bir üyesiydi.

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