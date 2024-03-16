SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 16 Mart 2024, 18:41 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2024, 18:41

CHP'li belediyenin yapmadığını Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, doğa ve çevre dostu arıtma tesisleriyle Antalya'nın turizm potansiyelinin daha da güçleneceğini belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığının asli görevleri arasında, arıtma altyapıları yapmak bulunmuyor. Ancak ülkemizin turizm potansiyelini artırmak ve sürdürülebilir bir turizm sektörü oluşturmak amacıyla, turizmi etkileyen altyapı eksikliklerine de el atıyoruz." dedi. CHP'li belediyelenin yapmadığı hizmeti yaptıklarını belirten Ersoy, "Bakanlığımızın görev alanındaki tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz. Yetmiyor bir de belediyelerin de yapması gerekenleri yapıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesinin yapmakla yükümlü olduğu yatırımları yap-işlet-devret protokolleri ile devir alıyoruz." ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan 'Terminal İstanbul Projesi' mesajı!
16.03.2024Cumartesi
Başkan Erdoğan'a Erzurum'da sevgi seli!
16.03.2024Cumartesi
Beşiktaş Antalyaspor’u konuk edecek! İşte detaylar
16.03.2024Cumartesi
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Irak sınırındaki birlikleri denetledi
16.03.2024Cumartesi
Başkan Erdoğan'dan Erzurum mitinginde önemli açıklamalar
16.03.2024Cumartesi
Bunlar da Var
Yabani 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı 00:42
Yabani 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
16.03.2024Cumartesi
Ekrem İmamoğlu ’Büyükelçiyle balık zirvesi’ni soran genci azarladı! ’Mağdurum’ dedi İstanbullunun aklıyla alay etti 01:07
İmamoğlu 'Büyükelçiyle balık zirvesi'ni soran genci azarladı!
16.03.2024Cumartesi
Yer: Sakarya! Eşini yeni kaybeden kadın, kendisini rahatsız eden adamı evire çevire böyle dövdü: İşte o anlar 02:04
Kendisini rahatsız eden adamı evire çevire böyle dövdü
16.03.2024Cumartesi
Çanakkale’de filmleri aratmayan kovalamaca kamerada: Tır sürücüsü alkollü çıktı 02:23
Çanakkale’de filmleri aratmayan kovalamaca kamerada
16.03.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA