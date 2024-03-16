CHP'li belediyenin yapmadığını Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptı!

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, doğa ve çevre dostu arıtma tesisleriyle Antalya'nın turizm potansiyelinin daha da güçleneceğini belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığının asli görevleri arasında, arıtma altyapıları yapmak bulunmuyor. Ancak ülkemizin turizm potansiyelini artırmak ve sürdürülebilir bir turizm sektörü oluşturmak amacıyla, turizmi etkileyen altyapı eksikliklerine de el atıyoruz." dedi. CHP'li belediyelenin yapmadığı hizmeti yaptıklarını belirten Ersoy, "Bakanlığımızın görev alanındaki tüm sorumlulukları yerine getiriyoruz. Yetmiyor bir de belediyelerin de yapması gerekenleri yapıyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesinin yapmakla yükümlü olduğu yatırımları yap-işlet-devret protokolleri ile devir alıyoruz." ifadelerini kullandı.