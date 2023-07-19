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CHP'li Barış Yarkadaş İmamoğlu'nun ifşa olan toplantısı hakkında konuştu: İmamoğlu kendini ultra genel başkan ilan etmiş

CHP'li Barış Yarkadaş İmamoğlu'nun ifşa olan toplantısı hakkında konuştu: İmamoğlu kendini ultra genel başkan ilan etmiş
19.07.2023 19:11

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Eski CHP milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin önemli isimleriyle yaptığı 'darbe toplantısı' ile ilgili sert eleştirilerde bulundu. Gündeme bomba gibi düşen videoyu şaşkınlıkla ve utançla izlediğini söyleyen Yarkadaş, "İmamoğlu, Parti Meclisi'nde neler yapılması gerektiğini anlatıyor. Altını çizerek söylüyorum. Kendisi Parti Meclisi üyesi değil. Yetkiyi bırakın PM'ye davet edilmediği takdirde katılma hakkı bile yok." ifadelerini kullandı. Yetkisinin olmaması halde sanki yetkiliymiş gibi amirlerini Zoom uygulamasında topladığını kaydeden Yarkadaş, "Amirlerini Zoom'da toplayarak adeta bir memura dönüştürüyor. Gökhan Günaydın bu partinin grup başkanvekilidir. Parti tüzüğüne göre de siyaseten İmamoğlu'nun amiridir. Bir bakıyorsunuz amiri memur olmuş, memuru amir olmuş. İmamoğlu hiçbir yetkisi olmadığı halde üst kurulda olan kendisinden üste olan PM üyelerine, grup başkan vekillerine talimatlar yağdırıyor, toplantının ne kadar sürmesi gerektiğini söylüyor, toplantının gündemini belirliyor ve buradaki arkadaşlar da hiç bundan rahatsız olmadan o toplantıya katılmakta bir sakınca görmüyorlar." diye konuştu.

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