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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024, 09:47 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2024, 10:14

CHP'de oda krizi! TBMM polisi devreye girdi!

CHP yine karıştı... CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 37 yıllık özel kalem müdürü Şükran Kütükçü'ye Meclis'te tahsis edilen oda kriz yarattı. Kütükçü, polis zoruyla odasından çıkartıldı. CHP'deki oda krizinin perde arkasını A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

CHP yine karıştı... CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 37 yıllık özel kalem müdürü Şükran Kütükçü'ye Meclis'te tahsis edilen oda aslında idari amirliğinin kullandığı bir odaydı...

Şükran Kütükçü, değişimcilerle hareket edince odada kalacağını düşündü. Ancak CHP'nin yeni TBMM İdare Amiri Uğur Bayraktutan, Kütükçü'den odayı boşaltmasını istedi.



CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır devreye girdi ve odanın boşaltılmasına engel oldu. Bayraktutan, odası boşaltılmayınca durumu Meclis Genel Sekreterliği'ne bildirdi. Kütükçü, Meclis Genel Sekreterliği'nin talimatını da yerine getirmeyince devreye polis girdi. Kütükçü'nün odası önceki gece saatlerinde polis zoruyla boşaltıldı.

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