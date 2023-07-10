CHP yandaşı Can Ataklı'dan İmamoğlu'na bombardıman: İBB adaylığı bitmiştir

2019 yılında gerçekleştitrilen seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak seçilen Ekrem İmamoğlu, görev süresinin kalmasına kısa süre kalmasına karşı vaatlerinin büyük bölümü sözde kaldı. Görev süresi boyunca, siyasi kariyeri peşinde önce cumhurbaşkanlığı adaylığı ardından partisinin genel başkanlığı için çalışan İmamoğlu, İstanbul'u adeta unuttu. Yanan ve arızalanan metrobüsler, çalışmayan metrolar, İBB'de terör iltisaklı kadrolaşma ve yolsuzluk iddiaları gündemden düşmedi. Durumu fırsata çeviren Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın gazetecilerden Can Ataklı, İmamoğlu'na verdi veriştirdi. "Ekrem İmamoğlu'nun İBB adaylığı bitmiştir." diyen, "İstanbul'a kalıcı, herkesin parmak ısırdığı tek bir eser bile bırakmadı." eleştirisinde bulundu.