CHP üyesinden partisine sert eleştiri: "Kibir abideleri, insana dokunamayan insanlar"

CHP İl Başkanı Ümit Özer'in milletvekili aday adaylığı için istifa etmesinin ardından bugün yeni başkan seçimi yapıldı. Kayseri İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen, 2 adayın yarıştığı seçimde; yönetim kurulundan en fazla oyu alan Adil Demir başkan olarak seçildi. Gergin başlayan seçimde, geçtiğimiz günlerde partiden istifa eden eski İl Başkanı Ümit Özer’in seçimin yapıldığı toplantı odasının önüne geçmesi parti üyelerinin tepkisini çekti. Parti üyeleri eski başkan Özer’e parti için emek veren ve parti içinde tanınan birinin başkan seçilmesi gerektiğini söyleyerek tepki gösterdi. CHP Kayseri İl Sekreteri Zeki Özkan'ın açıklama yapmasıyla beraber tepki gösteren üyeler, 'Yönetim istifa' ve 'Kim bu başkan? Biz tanımıyoruz, elini kaldırsın' şeklinde sloganlar attı.