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CHP Sözcüsü Faik Öztrak partisinin il başkanını yalanladı: Sözcü TV'ye bir ödememiz yoktur

CHP Sözcüsü Faik Öztrak partisinin il başkanını yalanladı: Sözcü TV'ye bir ödememiz yoktur
05.07.2023 23:27 - Son Güncelleme: 05.07.2023 23:28

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28 Mayıs'tan sonra Ekremci Halk TV ve Sözcü TV, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurmaya başlamış, bu durumun ardından CHP Genel Merkezi topa girerek Ekremci Sözcü TV ve Halk TV'ye 'ihanet çetesi' olarak tanımlamıştı. CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, "Bunlar ihanet çetesi arkadaşlar. Parayı CHP'den alıyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı parti içinde sorgulama yaratmaya çalışıyorlar" ifadelerini kullanmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak kendi il başkanını yalanladı. Öztrak "Her parti gibi seçim döneminde televizyon kanallarına yaptığımız ödeme dışında bir ödememiz yoktur" dedi.

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