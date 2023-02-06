Çek arama-kurtarma ekibi Çekya’dan Türkiye’ye hareket etti

Başkent Prag'dan hareket eden ekibi Prag Türk Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Banu Malaman ve diğer yetkililer havaalanında yolcu etti.

AFAD ile koordineli çalışacaklar

Çekya'dan giden 68 kişilik arama-kurtarma ekibi, AFAD ile koordineli bir şekilde önce Adana'ya, ardından da AFAD'ın belirleyeceği bölgelere giderek çalışacak. Çek ekibin Türkiye'de en az 5 gün kalacağı, gerek duyulması halinde ise bu sürenin uzatılacağı ifade edildi.

Konu ile ilgili açıklama yapan Çekya İtfaiyesi Şefi Jiri Kubes, "Adana'ya gidiyoruz. O bölgede açık tek havaalanı. Yaklaşık 70 kişiyiz. Diğer yarısı ise Ostrava'dan hareket edecek. Biz yerel afet yönetiminin emrinde çalışacağız. 5 gün orada olacağız. İhtiyaç olursa daha fazla kalabiliriz. Bizim için sorun değil. 1999 depreminde Türkiye'de çalışmış 2 kişi ekibimizde. Geçen sene ise Beyrut'ta çalışmıştık" dedi.

Çek ekip, yanlarında yaklaşık 100 metreküp hacminde ve 26 ton ağırlığında malzeme götürürken, 24 saat aralıksız çalışmak için gruplar halinde dönüşümlü vardiya yapacaklar.