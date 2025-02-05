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Bodrum’da fırtına etkili oldu feribot seferleri iptal oldu
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Bodrum'da fırtına etkili oldu feribot seferleri iptal oldu

Giriş Tarihi: 05 Şubat 2025 15:23 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2025 15:23

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum- Kaş arasında 'fırtına' uyarısında bulundu. Açıklamada, son değerlendirmelere göre; denizlerde rüzgarın dün akşam saatlerinden itibaren Bodrum-Kaş arasında kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği belirtildi. Fırtınanın yarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklendiğini duyurdu. Bu uyarının ardından beklenen fırtına geldi. Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça- İstanköy arası feribot seferleri iptal edildi. Yetkililer, balıkçılara denize açılmayın uyarısı yaptı. Dalgaların boyu yer yer 3 metreyi aştı.

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