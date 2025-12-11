Balıkesir’de deprem anı kamerada!

Edinilen bilgiye göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 10.06'da Sındırgı'da 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, vatandaşlarda büyük bir paniğe neden olmazken İzmir, Manisa, Bursa ve yakın ilçelerde de hissedildi.

Deprem anına ait güvenlik kamerası kayıtlarında bir evdeki televizyon ünitesinin şiddetle sallandığı, raf üzerindeki süs objelerinin yere düşerek kırıldığı anlar net bir şekilde görüldü. Görüntüler, sarsıntının etkisini gözler önüne serdi.