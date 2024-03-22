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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 22 Mart 2024, 10:42 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2024, 10:41

Beylikdüzü’nde otobüste yumruk yumruğa kavga anları kamerada

Beylikdüzü’nde bilinmeyen nedenle otobüste tartışma yaşayan şahıslar yumruk yumruğa kavga etti. Diğer yolcular tarafları ayırmaya çalışırken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Beylikdüzü Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki İETT otobüsünde iki yolcu arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyürken taraflar yumruk yumruğa kavga etmeye başladı. Tarafları diğer yolcular ayırmaya çalışırken bir kadın yolcu yaşananlara tepki gösterdi. O anlar otobüsteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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