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Beykoz’da iki bina alev alev yandı

Beykoz’da iki bina alev alev yandı
27.03.2022 12:25

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Beykoz’da tek katlı gecekonduda başlayan yangın 3 katlı bir binaya da sıçradı. Alev alev iki bina küle dönerken yangın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

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Yangın, 05.45 sıralarında Beykoz Yenimahalle Küçüksu Caddesi üzerinde bulunan tek katlı gecekonduda çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen alevler tek katlı gecekonduyu sararken yangın, yan tarafta bulunan 3 katlı başka bir binaya da sıçradı.

İKİ BİNA KULLANILMAZ HALE GELDİ
Polis ekipleri Küçüksu Caddesi'ni trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yanan binalar kullanılmaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

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