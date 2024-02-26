Ekrem İmamoğlu ekibi tarafından fonlanan ancak daha sonra birbirleriyle ters düşen İBB Haber isimli sosyal medya hesabı bomba bir ifşada daha bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun İngiltere Büyükelçiliği ile birlikte Türk siyasetine operasyon çektiğini iddia eden söz konusu hesap 2022 yılında AK Parti'den istifa eden ve 2024'te Üsküdar CHP’nin belediye meclis üyesi listesinde ilk sıradan yazılan Amine Cansu Çelik'i işaret etti. Söz konusu istifa kararının İBB Başkanının özel görüşmeler yaptığı "Beyaz Köşkte" "İngiliz" desteğiyle alındığı ayrıntılarıyla anlatıldı.