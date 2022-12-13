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Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor

Beşiktaş Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! Eski başkan Murat Hazinedar aranıyor
13.12.2022 15:50

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Beşiktaş Belediyesi'ne ekipler operasyon düzenlerken 16 kişi gözaltına alındı. Eski belediye başkanı Murat Hazinedar hakkında ise gözaltı kararı olduğu ve arandığı öğrenildi.

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BEŞİKTAŞ Belediyesi'ne 'çıkar amaçlı örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'irtikap' gibi suçlardan operasyon düzenlendi.

Operasyonda eski belediye başkan yardımcıları Rıfat Örnek ile Hüseyin Avni Sipahi, mevcut zabıta müdürü Selçuk Bartınlı?nın da bulunduğu 16 şüpheli gözaltına alındı. Eski belediye başkanı Murat Hazinedar hakkında ise gözaltı kararı olduğu ve arandığı öğrenildi.

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