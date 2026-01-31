SON DAKİKAGÜNCELEKONOMİSPORMAGAZİNDÜNYAYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARHaberlerGüncel VideolarıBerat Gecesi'nin önemi ve fazileti nedir?Berat Gecesi'nin önemi ve fazileti nedir?Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 11:20 Facebook X NSosyal Linki Kopyala Yazı Boyutu Şaban ayının 15. gecesi idrak edilen Berat Kandili’nin faziletleri nelerdir? Kur’an-ı Kerim’in Levh-i Mahfuz’dan dünya semasına indirildiği bu mübarek gecenin sırları ve önemi...Bunlar da Var 02:39Mersin’de şiddetli yağış sel ve su taşkınlarına neden oldu 30.01.2026Cuma 06:24Deniz İbişler'in denize atlayana kadar olan süreci nasıl gelişti? (İNFOGRAFİK) 30.01.2026Cuma 03:00Son dakika: Fenerbahçe Ademola Lookman için teklifini yaptı 30.01.2026Cuma 01:18Altın neden düşüyor? Küresel piyasalarda 2,5 trilyon dolar kayıp! 30.01.2026CumaCANLI YAYIN