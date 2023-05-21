Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Defne Devlet Hastanesi açılış töreninde önemli açıklamalar!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan ve 60 günde yapımı tamamlanan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Temelini 24 Mart'ta attığımız 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'ni 3 ayda tamamlama sözünü vermiştik, tamamladık" ifadelerini kullandı. Erdoğan, temel atma töreni diye kullanılan bir fotoğrafın üzerinde tepinerek algı yapan 7'li koalisyona "Bir fotoğraf karesi üzerinden tezvirat ürettiler! Eğer yüzünüz varsa, eğer karakteriniz müsaitse gelin yerinde görün" şeklinde tepki gösterdi.