Haberler Güncel Videoları Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Defne Devlet Hastanesi açılış töreninde önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Defne Devlet Hastanesi açılış töreninde önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Defne Devlet Hastanesi açılış töreninde önemli açıklamalar!
21.05.2023 18:00

OTOMATİK OYNAT

Güncel 36:05
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Güncel 00:34
PKK elebaşları Kemal...
Güncel 00:28
"Sonunda sizi İstanbul'da...
Güncel 01:51
Depremzede gençten...
Güncel 00:41
HDP,den Kılıçdaroğlu adına oy...
Güncel 07:39
Devlet Bahçeli deprem...
Güncel 00:14
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı...
Güncel 01:15
THY kuruluşunun 90'ıncı yılını...
Güncel 02:23
Başkan Erdoğan’dan gençlere...
Güncel 02:07
Bakan Koca'yı karşısında gören...
Güncel 01:18
Başkan Erdoğan Rami...
Güncel 02:11
SON DAKİKA I YSK resmi...

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 24 Mart'ta temeli atılan ve 60 günde yapımı tamamlanan 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi açılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan açılış töreninde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Temelini 24 Mart'ta attığımız 300 yataklı Defne Devlet Hastanesi'ni 3 ayda tamamlama sözünü vermiştik, tamamladık" ifadelerini kullandı. Erdoğan, temel atma töreni diye kullanılan bir fotoğrafın üzerinde tepinerek algı yapan 7'li koalisyona "Bir fotoğraf karesi üzerinden tezvirat ürettiler! Eğer yüzünüz varsa, eğer karakteriniz müsaitse gelin yerinde görün" şeklinde tepki gösterdi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA