Başkan Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergileniyor!

Sigarayla mücadele eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başbakan olarak göreve gelmesinin ardından, öncülüğünü yaptığı yasal düzenlemelerle mücadeleyi daha da etkin sürdürdü.

Başkan Erdoğan, katıldığı toplantılar ve gezilerinde, sigara kullananlardan bu alışkanlığı bırakacaklarına dair sözü karşılığında paketlerini de almaya başladı.

Başkan Erdoğan birçok kişinin sigarayı bırakmasına vesile oldu

Yurt içi ve yurt dışı gezilerinde, uluslararası toplantılarda, kabullerinde sigara içenlerin paketlerini alarak, onlara tütün alışkanlığını bırakma sözü verdiren Erdoğan'ın, bu yöntemle yıllardır topladığı paketlerden 215'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Sergi Salonu'nda sergileniyor.

Sigarayı bırakma sözü verdiler

Paketlerin sahipleri arasında, bakan, milletvekili, muhtar, gazeteci ve taksiciler de bulunuyor.

Sigara paketlerinin sergilendiği salonda, 2002 yılından itibaren farklı yıllara ait sigara paketleri bulunuyor.

Paketlerin üzerinde, sigarayı bırakmaya söz veren kişinin ismi ve imzasının yanında o ana şahitlik edenlerin isimleri de yazıyor.