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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023, 20:57 Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023, 21:01

Başkan Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergileniyor!

Sigara karşıtlığı ile bilinen Başkan Erdoğan, birçok kişinin sigarayı bırakmasına da vesile oldu. Erdoğan'ın bugüne kadar bırakma sözüyle kullananlardan aldığı 215 sigara paketi, "Yaşam İçin Bir Söz" mottosuyla sergilendi.

Sigarayla mücadele eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, başbakan olarak göreve gelmesinin ardından, öncülüğünü yaptığı yasal düzenlemelerle mücadeleyi daha da etkin sürdürdü.

Başkan Erdoğan, katıldığı toplantılar ve gezilerinde, sigara kullananlardan bu alışkanlığı bırakacaklarına dair sözü karşılığında paketlerini de almaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergileniyor

Başkan Erdoğan birçok kişinin sigarayı bırakmasına vesile oldu

Yurt içi ve yurt dışı gezilerinde, uluslararası toplantılarda, kabullerinde sigara içenlerin paketlerini alarak, onlara tütün alışkanlığını bırakma sözü verdiren Erdoğan'ın, bu yöntemle yıllardır topladığı paketlerden 215'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Sergi Salonu'nda sergileniyor.

Sigarayı bırakma sözü verdiler

Paketlerin sahipleri arasında, bakan, milletvekili, muhtar, gazeteci ve taksiciler de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın topladığı sigara paketleri sergileniyor

Sigara paketlerinin sergilendiği salonda, 2002 yılından itibaren farklı yıllara ait sigara paketleri bulunuyor.

Paketlerin üzerinde, sigarayı bırakmaya söz veren kişinin ismi ve imzasının yanında o ana şahitlik edenlerin isimleri de yazıyor.

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