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Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye açıklaması: Kardeşliğimize saplanan kanlı hançer sökülüp atılacaktır
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Başkan Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması: "Kardeşliğimize saplanan kanlı hançer sökülüp atılacaktır"

Giriş Tarihi: 12.05.2025 19:44:07

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki saat 16.45'te başlayan ve yaklaşık 1,5 saat süren Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan kritik toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin pusulasının aydınlık ve müreffeh ufukları gösterdiğini ifade eden Erdoğan, "Küresel siyaset ve ekonominin fırtınalı döneminde Türkiye'nin kaptan köşkü liyakatli, tecrübeli ve dirayetli kadrolara emanettir, emin ve ehil ellerdedir." dedi. PKK'nın fesih kararını ilişkin konuşan Başkan Erdoğan, "Her alanda yeni bir dönemin kapıları açılacaktır. Emperyalistlerin asırlık planları ölümcül bir darbe yiyecek, kardeşliğimize saplanan kanlı hançer sökülüp atılacaktır. Ocaklara ateşlerin düştüğü günler geri kalmıştır." ifadelerini kullandı.

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