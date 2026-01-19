Başkan Erdoğan’dan Suriye mesajı: "Terörün devri kapandı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, özellikle Suriye'deki son gelişmeler ve terörle mücadele konusunda kararlılık mesajları verdi.

"Suriye Suriyelilerindir"

Suriye'nin geleceğine dair net bir çerçeve çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki tüm etnik ve dini grupların kardeşliğine vurgu yaptı. Erdoğan, "Toprak bütünlüğü haiz, bir ve beraber Suriye'nin tüm bölgemizin refahı için vazgeçilmez olduğu inancındayız. Unutmayın Suriye, Suriyelilerindir. Suriye; Arap, Türkmen, Kürt, Nusayri, Sünni, Dürzi demeden herkesindir." ifadelerini kullandı.

Terörle Mücadelede "Tam Entegrasyon" Vurgusu

Bölgede istikrarın sağlanması için terör unsurlarının temizlenmesi gerektiğini belirten Erdoğan, ateşkes sürecine dikkat çekti:

"Bölgemizde terörün devri kapanmıştır. Ateşkes ve tam entegrasyon anlaşmasının gerekleri yerine getirilmeli, kimse bir kere daha yanlış hesap yapmamalıdır. Suriye'nin bereketli toprakları artık acıya, kana, gözyaşına doymuştur."

Suriye Ordusu ve Şara ile Görüşme

Suriye'deki geçiş sürecine ve askeri disipline değinen Erdoğan, Suriye ordusunun bu süreçte başarılı bir sınav verdiğini ifade etti. Sayın Şara ile yaptığı görüşmeye de değinen Cumhurbaşkanı, "Terörle mücadelelerinde Türkiye'nin daima yanlarında olduğunu ifade ettim. Suriye halkını yalnız bırakmayacağız." dedi.

İç Siyasette Hizmet Odaklı Belediyecilik

Konuşmasında yerel yönetimlere de değinen Erdoğan, 81 ilin tamamına aynı standartta hizmet götürme sözünü yineledi. Ankara vurgusu yapan Erdoğan, "Türkiye'nin başşehrini, vatandaşlarımızı haftalarca susuzluğa ve su kuyruklarına mahkum eden zihniyetin insafına bırakamayız." diyerek hizmet siyasetinin altını çizdi.

"Tuzaklara Düşmeyeceğiz"

Türkiye'yi bölmek isteyen girişimlere karşı birlik çağrısı yapan Erdoğan, açıklamasını şu sözlerle noktaladı: "Bir asır önce yaşanan acıların tekerrür etmemesi için önümüze kurulan tuzaklara düşmeyecek, provokasyonlara prim vermeyeceğiz. Önce ülkemizi ardından da bölgemizi terörün kanlı pençesinden inşallah ebediyen kurtaracağız."