PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi dönüşü uçakta önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi dönüşü uçakta önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" için bulunduğu Mısır'daki temaslarının ardından Türkiye'ye dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Anlaşmaya imza attıklarını ancak ihtiyatlı olduklarını belirten Başkan Erdoğan, "Yeniden soykırıma dönerse bunun bedelinin ağır olacağını aslında İsrail de biliyor. Ateşkesle birlikte uluslararası toplumun görevi bitmedi, yeni başladı." dedi. SDG'yi Suriye konusunda uyaran Başkan Erdoğan Avrupa turunda Türkiye'yi Batı'ya şikayet eden CHP'li Özel'e sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, "Belediyeleri düşürdükleri durum ortada. Belediyeleri çapsızlıklarıyla ne hale getirdikleri ortada." ifadelerini kullandı. Erdoğan, belediyelere düzenleme yapılıp yapılmayacağıyla ilgili soruyu da yanıtladı.

Bunlar da Var

Trump Başkan Erdoğan'ı Gazze Zirvesi'nde karşıladı
Trump Başkan Erdoğan'ı Gazze Zirvesi'nde karşıladı
Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye sigara uyarısı
Başkan Erdoğan'dan Meloni'ye sigara uyarısı
Ankara’da AVM’de “ne bakıyorsun?” kavgası: Sandalyeler havada uçuştu!
Ankara’da AVM’de “ne bakıyorsun?” kavgası: Sandalyeler havada uçuştu!
Kahire'de büyük patlama! Dünya liderleri Mısır'da toplandı Kahire'de patlama meydana geldi
Kahire'de büyük patlama! Dünya liderleri Mısır'da toplandı Kahire'de patlama meydana geldi

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle