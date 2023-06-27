Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı! Depremzedelere konut müjdesi... Teslimat tarihini açıkladı

Başkan Erdoğan Kurban Bayramı dolayısıyla video mesaj paylaştı. Vatandaşların bayramını tebrik eden Başkan Erdoğan depremzedelere müjde verdi. Erdoğan, "Deprem bölgesindeki kardeşlerimizi sık sık ziyaret etmek suretiyle hem acılarını paylaştık hem de sahada yürütülen çalışmaları bizzat takip ettik. İnşa ve ihya faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Deprem konutlarının ilk bölümünün teslimatına inşallah ekim-kasım ayları itibarıyla peyderpey başlıyoruz. Milletimize söz verdiğimiz şekilde 319 bini ilk bir sene içerisinde olmak üzere toplam 650 bin deprem konutunu tamamlamakta kararlıyız." ifadelerini kullandı.