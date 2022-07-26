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Başkan Erdoğan'dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan gündeme ilişkin önemli açıklamalar
26.07.2022 00:25 - Son Güncelleme: 26.07.2022 00:31

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı ortak yayında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İstanbul'da yapılan tahıl koridoru anlaşmasıyla gıda krizinin etkilerinin hafiflemeye başlayacağını söyleyen Erdoğan, "Planın operasyonel boyutu İstanbul'dan idare edilecek" ifadelerini kullandı. Tahran'daki 3'lü zirvede masada yer alan en önemli konu başlığının terörle mücadele olduğunun altını çizen Başkan Erdoğan, Suriye'nin terör örgütlerinin yuvası haline geldiğini söyledi. Yunanistan'ın attığı provokatif adımlar da Başkan'ın gündemindeydi. Erdoğan, "Ne gerekiyorsa vakti saati geldiğinde Türkiye olarak yaparız" mesajını verdi. Seçimler ile ilgili değerlendirme yapan Başkan Erdoğan, 2023 seçimleri bir dönüm noktası" şeklinde konuştu.

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