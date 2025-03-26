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Başkan Erdoğan’dan CHP’ye yolsuzluk tepkisi: Turpların büyükleri daha heybeden dökülmedi!
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Başkan Erdoğan'dan CHP'ye "yolsuzluk" tepkisi: Turpların büyükleri daha heybeden dökülmedi!

Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 14:37 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2025 14:37

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. CHP'nin İstanbul merkezli kurduğu yolsuzluk çarkının deşifre olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "İBB ve kimi ilçe belediyelerde yamyamlığın kitabını yazıkları anlaşılıyor. Üniversite sınavını kazanan yüz binlerce gencin hakkının yendiği usulsüz diploma ile başlayıp tüm şehri saran rüşvet rezilliklerinin boyutu son operasyonlarla gün yüzüne çıktı." dedi. "Turpların büyüğü heybede" çıkışını yineleyen Başkan Erdoğan, "Bunlar büyük turplar ortaya dökülmeden CHP içinden gelen yargının elde ettiği suçlar Büyük turplar ortaya saçıldıkça kendi yakınların yüzlerine dahi bakacak yüzleri kalmayacak. " ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan boykot ve sokak çağrısıyla marjinal grupları sokağa döken Özgür Özel'i de yerden yere vurdu.

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