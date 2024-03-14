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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 14 Mart 2024, 00:25 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2024, 00:52

Başkan Erdoğan'dan "Akbelen" kararı!

Başkan Erdoğan'ın imzasıyla 11 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Akbelen Ormanı'nın bulunduğu Milas'ın İkizköy, Çamköy ve Karacahisar sınırları içindeki 190 parsellik arazi, linyit madeni sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırıldı. Kararda, tarım arazilerinin olduğu söz konusu sahanın 'S:86541' numaralı linyit işletme ruhsatlı saha olduğu belirtildi. Bugün yayımlanan 14 Mart tarihli Resmi Gazete'de yine Başkan Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, acele kamulaştırmaya ilişkin 11 Mart tarihli Cumhurbaşkanı kararı yürürlükten kaldırıldı. Kararda, "11/3/2024 tarihli ve 8247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

Muğla Milas'taki Akbelen Ormanı çevresinde 190 parsellik tarım arazisinin linyit maden sahası olarak kullanılmak üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı yürürlükten kaldırıldı.

İlgili kararın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Akbelen'deki tarım arazisine maden sahası kurulması kararı yürürlükten kaldırıldı - 1

Kararda, "11/3/2024 tarihli ve 8247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürürlükten kaldırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.

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