Başkan Erdoğan’dan AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan, AK Parti Mersin 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Batı'ya rest çeken Başkan Erdoğan, "Bölgemizde 100 yıllık oyun bozuluyor" ifadelerini kullandı. Terör örgütü PKK ve DEM'i de uyaran Erdoğan, "Bölücü örgüt elebaşının çağrısını yerine getirirse, siyasi uzantısı da gereğini yaparsa bunun kazananı tüm Türkiye olacaktır. Terör örgütü çağrıya uymayı reddeder, siyasi uzantısı ipe un sermeye kalkarsa, başarıyla yürüttüğümüz operasyonlarımızla meseleyi kendi mecrasında çözeriz. Bölücü terör belası bertaraf edilecek." ifadelerini kullandı.