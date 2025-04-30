SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar
Haberler Güncel Videoları

Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 30.04.2025 13:46:36

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. 27 Nisan e-muhtırasının milli iradeyi yok sayma girişimi olduğunu belirten Erdoğan, "Bundan sonra da demokrasimize vesayetin gölgesinin düşmesine izin vermeyeceğiz." diyerek AK Parti'nin 2053 hedeflerine yürüdüğünü bildirdi. İBB'deki yolsuzluğa ve Kabine'ye saldıran CHP'li Özel'e tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Güya her işlerinde şeffaf olacaklardı bantçı olup çıkmışlar. Her kim haramilik yapıyorsa her kim andın bundan haraç kesiyorsa hesap sorulmasını sağlamak boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.

SIRADAKİ VİDEO
Başkan Erdoğan: ‘’Yarısı Bizden’de destek tutarını artırıyoruz
30.04.2025Çarşamba
Şehirler yeniden inşa ediliyor: İşte AK Parti’nin kentsel dönüşüm yolculuğu
30.04.2025Çarşamba
Bakan Tekin: İstanbul'da deprem sonrası 3'ü tarihi 4 okul binası boşaltıldı
30.04.2025Çarşamba
Bakan Kurum’dan Kanal İstanbul açıklaması
30.04.2025Çarşamba
Bakan Tunç: Terörsüz Türkiye sürecinde al-ver olmaz
30.04.2025Çarşamba
Bunlar da Var
Murat Ongun’un evinde yapılan aramanın görüntüleri ortaya çıktı! 00:45
Murat Ongun'un evinde yapılan aramanın görüntüleri ortaya çıktı!
29.04.2025Salı
Çakarlı araçla yakalanıp Valinin yeğeniyim diyen sürücüye büyük ceza! 02:17
Çakarlı araçla yakalanıp "Valinin yeğeniyim" diyen sürücüye büyük ceza!
29.04.2025Salı
Emekliye ikinci bayram ikramiyesi! 03:07
Emekliye ikinci bayram ikramiyesi!
29.04.2025Salı
Sakarya’da feci kaza kamerada: Çöp kamyonu yaşlı adama çarptı! 02:26
Sakarya’da feci kaza kamerada: Çöp kamyonu yaşlı adama çarptı!
29.04.2025Salı
CANLI YAYIN