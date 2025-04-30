Başkan Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. 27 Nisan e-muhtırasının milli iradeyi yok sayma girişimi olduğunu belirten Erdoğan, "Bundan sonra da demokrasimize vesayetin gölgesinin düşmesine izin vermeyeceğiz." diyerek AK Parti'nin 2053 hedeflerine yürüdüğünü bildirdi. İBB'deki yolsuzluğa ve Kabine'ye saldıran CHP'li Özel'e tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Güya her işlerinde şeffaf olacaklardı bantçı olup çıkmışlar. Her kim haramilik yapıyorsa her kim andın bundan haraç kesiyorsa hesap sorulmasını sağlamak boynumuzun borcudur." ifadelerini kullandı.