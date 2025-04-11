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Başkan Erdoğan’dan 4. Antalya Diplomasi Forumu’nda önemli açıklamalar
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Başkan Erdoğan'dan 4. Antalya Diplomasi Forumu'nda önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 11.04.2025 16:34:34

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 4. Antalya Diplomasi Forumu'nun açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Uluslararası toplumun daha adil, daha vicdanlı çözümler geliştirmede yetersiz kaldığını belirten Erdoğan, "Uluslararası toplum daha adil, daha vicdanlı çözümler geliştirmede yetersiz kalıyor." dedi. İsrail'in terör devleti olduğunu ve Gazze'de soykırım yaptığını bir kez daha hatırlatan Erdoğan, "Filistin halkının mücadelesini kimse terörizm yaftası ile karalayamaz." ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile bölgede anlayış birliği içinde olduklarını sözlerine ekleyen Erdoğan, İsrail'i uyararak, "Suriye'nin güvenliğini kendimizden ayrı görmeyiz. Sabrımızı, meseleleri diyalog yoluyla çözme tavrımızı kimse anlamamalı, yanlış yorumlamamalı, sükunetimiz birilerini çok hatalı heveslere sürüklememelidir." şeklinde konuştu.

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