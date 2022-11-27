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Başkan Erdoğan'a Nef Stadyumu'nda sevgi seli!

Başkan Erdoğan'a Nef Stadyumu'nda sevgi seli!
27.11.2022 18:53 - Son Güncelleme: 27.11.2022 18:54

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Galatasaray Nef Stadyumu'nda gerçekleştirilen Büyük İstanbul Buluşması'nda Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2023 yolunda çok net bir mesaj verildi. Tribünlerde bulunan çocuklar ve gençler Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Böylelikle geleceğinin umudunun Başkan Erdoğan olduğu bir kez daha gözler önüne serildi. Coşkuyla karşılanan Başkan Erdoğan, stadyumu dolduranları selamladı. Bu sırada tribünlerde dikkat çeken bir an yaşandı. 12-13 yaşlarında bir çocuk Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sarılmak istedi. İşte o anlar...

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