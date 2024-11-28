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Başkan Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık'tan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar
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Başkan Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık'tan ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 18:27 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2024 18:26

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık Külliye'de ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki ülke arasında 10 anlaşma imzalandı. Ticaret hedefini 5 milyar dolar olarak açıklayan Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın Gazze'de ateşkes çağrısını çok geç kalınmış bir adım olarak yorumladı. Erdoğan, "Gazze'de ateşkes sağlanmadıkça huzura ulaşamayacağız. Gazze'de sükunetin ve barışın tesisi için üzerimize düşen ne varsa elbette yapmaktan çekinmeyiz." dedi.

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