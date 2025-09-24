PODCAST
Başkan Erdoğan: Trump ile görüşelim, konuşuruz
Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 22:21
Başkan Erdoğan BM İklim Zirvesi sonrası Türkevi'ne geçiş yaptı. Yarın gerçekleştirilecek Trump görüşmesine ilişkin basın mensuplarının sorusunu yanıtlayan Başkan Erdoğan, "Önce bir görüşelim olmayan şey anlatılır mı?" dedi.
