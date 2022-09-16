Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Lideri Putin ile görüştü

Başkan Erdoğan, özel konuk olarak katıldığı Şanghay İşbirliği Örgütü 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi'nde, Gözlemci Üye ve Özel Konuk Heyet Başkanlarının da yer aldığı geniş katılımlı oturumda yaptığı konuşmanın birebir temaslara bulundu. Başkan Erdoğan zirve kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. İki lider arasındaki görüşme 40 dakika sürdü. Görüşme sonrası açıklama yapan Putin, "Türkiye, Rusya'dan doğal gaz sevkiyatları için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldi, TürkAkım sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Rusya'dan Türkiye'ye gaz arzının dörtte birinin ödemesi ruble üzerinden gerçekleşecek." dedi. BM Dünya Gıda Programı'na katkılarından ötürü Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Putin, "Akkuyu Nükleer Santrali'nin önümüzdeki yıl faaliyete geçmesini umuyorum." dedi.