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Başkan Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri’nde önemli açıklamalarda bulundu
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Başkan Erdoğan Necip Fazıl Ödülleri'nde önemli açıklamalarda bulundu

Giriş Tarihi: 03 Ocak 2025 22:04 Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2025 22:04

Her yıl farklı temalarla düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri, bu yıl "Güneşten başını göklere yükselt!" sloganıyla hazırlandı. Başkan Tayyip Erdoğan onur konuğu olarak katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. Necip Fazıl'ın yıllar önce Ayasofya'nın açılacağını müjdelediğini ifade eden Erdoğan, "Ayasofya'yı açmak bu fakire nasip oldu." dedi. Hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un yakınlarına sabır dileyen Erdoğan, "Ülkesine, milletine sevdalı bir sanatçıydı. Ferdi Tayfur tutkunlarının başı sağ olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

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