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Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Sağlık ordusuna 37 bin yeni personel alınacak!
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Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Sağlık ordusuna 37 bin yeni personel alınacak!

Giriş Tarihi: 14 Mart 2025 20:34 Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2025 20:34

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanlarıyla iftar programında bir araya geldi. Muhalefetin yollarını yapmadığı şehir hastanelerinin Kovid salgınında binlerce insanın hayatını kurtardığına dikkat çeken Erdoğan, "11 şehir hastanesinin yapımı sürüyor." dedi. İstihdam müjdesi veren Başkan Erdoğan, "2025 senesi içinde sağlık teşkilatımızı, istihdam edeceğimiz 37 bin hekim dışı yeni personel ile daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

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