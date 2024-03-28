Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'deki Kongre Merkezi Miting Alanı'nda düzenlenen mitingde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, alanda 85 bin kişi olduğunu açıkladı. Türkiye'nin 85 milyonla büyük bir aile olduğunu belirten Erdoğan, "Seçim döneminde yükselen siyasi tansiyonu farklı yerlere yönlendirmek isteyen odaklara karşı çok dikkatli olmalıyız." dedi. Deprem gerçeğinin beka meselesi olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Deprem bölgesinin imarı yanında, Marmara'dan başlayarak riskli yerleşim yerlerimizi de depreme hazırlıklı hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.