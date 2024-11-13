Başkan Erdoğan "Kaygılıyız" deyip Ocak 2025'i işaret etti | Türkiye ile ABD arasında yeni dönem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Riyad ve Bakü ziyaretleri sonrası gündeme ilişkin konuştu. ABD'deki başkanlık seçimlerinin bölgeye etkisini değerlediren Erdoğan "Trump İsrail'i durdurabilir mi?" minvalindeki soruya "Zaman zaman verilen mesajlar bizi kaygılandırabiliyor. Onun için de Ocak ayını bir görmemiz lazım" yanıtını verdi. Türkiye ile ABD arasındaki yeni dönemi işaret eden Erdoğan, "Biden’la mukayese edilemez" dedi. İslam dünyasına "Zulme sessiz kalmayın" çağrısı yapan Başkan Erdoğan "Biz Filistin’in sonuna kadar haklı davasında yanındayız. İsrail’in dümen suyundaki bu iftiracılar bizi hedef alacak, biliyoruz" diyerek tepki gösterdi.