SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Başkan Erdoğan kabine sonrasında önemli açıklamalarda bulundu
Haberler Güncel Videoları

Başkan Erdoğan kabine sonrasında önemli açıklamalarda bulundu

Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 20:41 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2025 20:41

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada Türkiye’nin hedeflerine emin adımlarla ilerlediğini vurguladı. Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin ihmali olan herkesin hesap vereceğini belirten Erdoğan, turizm sektörüne daha fazla sorumluluk alma çağrısında bulundu. Sağlık sisteminde yapılan düzenlemeleri duyurarak, raporlu ilaçların aile hekimleri tarafından yazılabileceğini açıkladı. Deprem bölgesindeki çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü ifade eden Erdoğan, şimdiye kadar 201 bin 431 bağımsız birimin hak sahiplerine teslim edildiğini belirtti.

SIRADAKİ VİDEO
Balkonda çıkan yangın vatandaşları sokağa döktü
02.02.2025Pazar
Yalova'da içme suyu köpüklenmişti: Gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı
02.02.2025Pazar
Denizli'de korkutan yangın! Mahsur kalanlar kurtarılmaya çalışılıyor
02.02.2025Pazar
CHP seçim takvimi bu hafta açıklanacak! CHP MYK pazartesi günü toplanacak
02.02.2025Pazar
Ege Denizi'nde üst üste depremler! Uzman isim değerlendirdi
02.02.2025Pazar
Bunlar da Var
Kanye West’in eşi Bianca Censori kırmızı halıda soyundu! İşte şoke eden çırılçıplak teşhir videosu! 01:12
Çırılçıplak şov! Grammy Töreni’nde teşhir skandalı!
03.02.2025Pazartesi
Milan Skriniar’ın pozisyonu penaltı mı? 12:53
Milan Skriniar'ın pozisyonu penaltı mı?
03.02.2025Pazartesi
Fenerbahçe -Çaykur Rizespor maçı sonrası arbede! 00:39
Fenerbahçe -Çaykur Rizespor maçı sonrası arbede!
02.02.2025Pazar
Esenyurt’ta AVM’nin deposunda yangın! Yangına müdahale devam ediyor 01:00
Esenyurt'ta AVM'nin deposunda yangın
02.02.2025Pazar
CANLI YAYIN