Başkan Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını ve bölgedeki son durumu ele aldı. Erdoğan, İsrail’in Gazze’nin tamamını askeri kontrol altına alma kararını asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Türkiye’nin bölgede ateşkes sağlanması için diplomatik çabalarını sürdüreceğini belirten Erdoğan, Fransa, İngiltere ve Kanada’nın Filistin Devletini tanıyabileceklerine dair açıklamalarını önemli bulduğunu ifade etti.