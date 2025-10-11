PODCAST
CANLI YAYIN
SON DAKİKA
GÜNCEL
EKONOMİ
SPOR
MAGAZİN
DÜNYA
YAŞAM
YAZARLAR
RESMİ İLANLAR
Haberler
Güncel Videoları
Başkan Erdoğan Ayder Yaylası'nda
Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 17:12
E-posta
Yazdır
Yazı Boyutu
Abone Ol
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam geldiği dün de toplu açılış törenine katıldığı ve çeşitli toplantılarda bulunduğu Rize'de bugün öğle saatlerinde helikopterle Ayder Yaylası'na gitti.
Bunlar da Var
01:51
Sakarya’da trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubaylar Tacettin Gün ve Hakkı Eryılmaz törenle uğurlandı
10.10.2025
Cuma
03:16
Kadıköy’de inşaatta feci kaza: 60 yaşındaki işçi hayatını kaybetti
10.10.2025
Cuma
02:59
Sakarya Akyazı'da kaza: 2 şehit! - Video
10.10.2025
Cuma
03:47
İsrail ateşkesi duyurdu: Binlerce Filistinli Gazze'ye doğru yürüyor! – O anlar A Haber canlı yayınında
10.10.2025
Cuma
CANLI YAYIN