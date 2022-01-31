Haberler Güncel Videoları Başkan Erdoğan 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı

Başkan Erdoğan 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı

Başkan Erdoğan 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı
31.01.2022 13:06

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 04:54
Anne ve oğul 13 yıl önce...
Ana Sayfa 00:24
Gülşen derin yırtmaçlı...
Ana Sayfa 00:37
Taksim'de yaşanan kavgalar...
Ana Sayfa 00:32
İstanbul’da çocukların ölümden...
Ana Sayfa 03:22
MOBESE'ye sığınmasına salvo:...
Ana Sayfa 00:48
Polis bile şaştı kaldı!...
Ana Sayfa 00:46
Yol verme kavgasında kurşun...
Ana Sayfa 04:25
Ankara'da karla mücadele! Kar...
Ana Sayfa 00:28
Köpeğin karda kayak keyfi...
Ana Sayfa 09:11
Başkan Erdoğan talimatı verdi...
Ana Sayfa 03:51
Gece yarısı akılalmaz kaza!...
Ana Sayfa 01:00
Özdil CHP'nin fonladığı...

Atama bekleyen öğretmenlerin heyecanla beklediği gün geldi. Başkan Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde 15 bin öğretmenin atama törenine katıldı. "Salgının yol açtığı meşakkatlere rağmen eğitim faaliyetlerini ülke çapında kesintisiz sürdürebilen birkaç devletten biri olduk." şeklinde konuşan Başkan Erdoğan, "Avrupa'da son 19 yıl içerisinde öğretmen maaşlarını en çok iyileştiren ülke Türkiye'dir." dedi. Erdoğan, törendeki konuşmasında "Millet olarak bizim hiçbir örgüte, hiçbir şebekeye, hiçbir sapkın ve marjinal ideolojiye kaptıracak tek bir evladımız dahi olamaz." ifadelerini kullandı. 15 bin öğretmenin ataması Başkan Erdoğan'ın butona basmasıyla gerçekleşti. Atama sonuçları MEB'in internet sitesinden duyurulmasının ardından e-Devlet üzerinden sorgulanabilecek. Atama kararnameleri, il milli eğitim müdürlüklerine elektronik ortamda gönderilecek.

Güncel Videoları
SON DAKİKA