Başaksehir'de Polis Ekiplerine Silahli Saldiri Açiklamasi 1 Polis Yarali

Olay, saat 18.00 siralarinda Güvercintepe Mahallesi Çalikusu Sokak’ta meydana geldi. Iddiaya göre, iki polis memuru araç ile sokakta seyir halindeyken maskeli bir sahis tarafindan ates açildi. Saldirida aracin yolcu koltugundan oturan polis memuru E.K. yaralandi. Yaralanan polis memuru Basaksehir Çam ve Sakura hastanesine kaldirildi. Yarali polis memurunun hayati tehlikesinin olmadigi ögrenilirken, olay yerinden yaya olarak kaçtigi iddia edilen saldirgan sahsin yakalanmasi için genis çapli çalisma baslatildi. Polis ekipleri mahalleye giris ve çikislari kontrollü olarak sagladi.