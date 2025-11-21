Balıklı Rum Hastanesi’nde sahte reçete operasyonu: 6 gözaltı

Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatri bölümünde 2017-2021 yılları arasında kayıt yapılmadan bazı hastaların muayene edilmiş gibi gösterildiği ve kırmızı-yeşil reçeteli ilaçlar dahil çok sayıda sahte reçetenin SGK'ya fatura edildiği ortaya çıkarıldı. İlk tespitlere göre kurumun uğradığı zarar 112 milyon TL.

Başsavcılık detayları açıkladı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte reçete düzenlendiği iddiasıyla Prof. Dr. A.E., tıbbi sekreter N.Ö., eczacılar Y.E. ve A.H., eczane çalışanı R.Ç., ilaç mümessili C.K. ve E.Ç. hakkında arama ve yakalama kararı verildiğini duyurdu. 6 kişi gözaltına alınırken 1 şüpheli aranıyor.

Başsavcılığa göre provizyon verilmeyen hastalar, hiç hastaneye gitmemiş kişiler ve çocuk psikiyatri biriminde kaydı olmayan hastalar adına usulsüz protokol numaraları üretilerek reçete oluşturuldu. Bazı ilaçların kimliği belirsiz yabancı uyruklulara satıldığı da belirlendi.

Hastane: "Soruşturmayı biz başlattık"

Hastane yönetimi, yazılı açıklamasında sürecin bizzat kendi kararıyla başlatıldığını belirtti. Yönetim Kurulu'nun 18 Eylül 2020'de tespit ettiği usulsüzlük şüphesi üzerine kendi inisiyatifi ile adli makamlara suç duyurusunda bulunduğu ifade edildi.

Soruşturma sürüyor

Reçete hareketleri, Medula sistemi kayıtları ve ilaç teminine ilişkin tüm süreçler geniş çaplı inceleme altında. Soruşturmanın ilerleyen günlerde yeni gözaltılarla genişleyebileceği belirtiliyor.