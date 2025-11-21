Savaştepe'nin İsadere Mahallesi'nde Uğur Soylu'ya ait 20 bin kapasiteli tavuk çiftliğinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevlerin çiftliğin tamamına yayılması önlendi.

İlk belirlemelere göre 5 bin civciv telef oldu

Yapılan incelemelerde yangının elektrik tesisatındaki arızadan çıktığı öğrenildi. Çiftliğe hayvanların yalnızca iki gün önce getirildiği, yaklaşık 5 bin civcivin telef olduğu belirlendi.

Soruşturma başlatıldı

Yangının çıkış nedenini netleştirmek için detaylı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.