Bakırköy'deki kuyumcu cinayetinde 7 şüpheli tutuklandı

Bakırköy'de kuyumcu Ünsal Bahçeci'nin motosikletli saldırganlarca otomobilindeyken öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 12 şüpheliden biri 18 yaşından küçük 7'si tutuklandı. Saldırı anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

YEŞİLKÖY'DE SİLAHLI SALDIRI: SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 17 Aralık sabahı Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Ünsal Bahçeci ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bahçeci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde 3 boş kovan bulundu.

CİNAYET SONRASI 4 İLDE OPERASYON

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

EVİNDEN ÇIKARKEN TAKİBE ALINMIŞ

Şüphelilerin, Bahçeci'yi sabah saatlerinde evinden çıkarken takip ettikleri, motosikletle yanına yaklaşıp silahla ateş açtıkları öğrenildi. Cinayetin suç örgütleri arasındaki husumetten kaynaklandığı iddia edildi.

YURTDIŞINA KAÇARKEN YAKALANDILAR

Şüphelilerin Tekirdağ üzerinden yurtdışına kaçmaya çalıştıkları sırada gözaltına alındıkları belirtildi. Cinayet talimatının yurtdışından verildiği, ödeme vaadi olduğu tespit edildi.

CİNAYET ANI KAMERADA

Saldırı anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde motosikletli şüphelilerin, seyir halindeki araca ateş açtığı anlar yer aldı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 7'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aramalarda 3 tabanca ve 1 çelik yelek ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

