Bakırköy'deki kuyumcu cinayetinde 7 şüpheli tutuklandı

Adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 7'si tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aramalarda 3 tabanca ve 1 çelik yelek ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Şüphelilerin Tekirdağ üzerinden yurtdışına kaçmaya çalıştıkları sırada gözaltına alındıkları belirtildi. Cinayet talimatının yurtdışından verildiği, ödeme vaadi olduğu tespit edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul, Tekirdağ, Sinop ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

Olay, 17 Aralık sabahı Yeşilköy Mahallesi Eski Havaalanı Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki otomobile düzenlenen silahlı saldırıda sürücü Ünsal Bahçeci ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Bahçeci, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde 3 boş kovan bulundu.