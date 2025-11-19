PODCAST CANLI YAYIN
Bakan Yumaklı: Zirai ilaçlar artık reçete ile satılacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, gıda uygulamaları ve gıda denetimleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Böcek ailesinin ölümüne ilişkin konuşan Yumaklı, "Bu talihsiz olay her yönüyle araştırılıyor." dedi. Daha önce duyurdukları bitki reçetesi uygulaması zirai ilaçlar için uygulayacaklarını duyuran Yumaklı, "Bu sistemle birlikte zirai ilaçlar da aynı beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisi reçetesi ile alınabilecek. Böylelikle istediği zaman istediği ilacı kimsenin alması mümkün olmayacak. Uygulama önümüzdeki yıl hayata geçirmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

