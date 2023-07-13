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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
13.07.2023 17:49

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Şırnak'ta Bestler-Dereler bölgesinde düzenlenen operasyonda, 1'i kadın 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şırnak İl Jandarma Komutanlığımızın yaptığı istihbarat çalışmaları sonrası, Van Jandarma Asayiş Kolordu ile Şırnak Jandarma Bölge Komutanlıklarımızın emir ve komutasında, 'Şehit Jandarma Teğmen İsmail Can Akdeniz Operasyonu' kapsamında Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde, Atak taarruz helikopterleri, J-SİHA ile ANKA-S desteğinde, JOPER, JÖH ve jandarma komando timlerimizin katılımıyla icra edilen operasyonda, 1'i kadın 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Aziz milletimiz sizlerle gurur duyuyor. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek" dedi.
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