Özbekistan ile Külliye'de imzalar atıldı: Hedef 30 milyar dolar!

Başkan Erdoğan ile Mirziyoyev'den önemli açıklamalar

Erdoğan ve Mirziyoyev'den anlamlı açılış! Özbekistan'dan Hatay'a 308 yuva! Arsuz'da anahtarlar teslim edildi

Bakan Yerlikaya duyurdu: Jandarma 23 ilde 6 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirdi