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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023, 20:52

Ayasofya Camii TÜGVA'lı gençlerin tekbir sesleriyle yankılandı!

TÜGVA İstanbul Yaz Okulu öğrencileri Ayasofya’da tarihi bir buluşma gerçekleştirdi. Gençlere, birlik ve beraberlik duygularını aşılamayı ve milli-manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen TÜGVA Yaz Okulu, İstanbul’un tarihi ve kültürel mekanlarına yapılan eğitim gezileriyle çok yönlü bir eğitim faaliyeti gerçekleştiriyor. Yaz Okulu’na olan bu ilginin, milletimizin tarihten aldığı manevi mirasa sahip çıkması olarak değerlendiren TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, "Bizim gelenekleşen buluşmamız Ayasofya’daki buluşmalarımızdır. Bu yılki üçüncüsünü düzenlediğimiz buluşmamızı Ayasofya ayakta kaldığı müddetçe devam ettireceğiz.” dedi.

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