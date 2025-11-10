PODCAST CANLI YAYIN
Atatürk'ün portresi ile tek başına saygı duruşunda bulundu

Atatürk'ün portresi ile tek başına saygı duruşunda bulundu

Ordu’da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87’nci yıldönümünde bir vatandaş, saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte kent meydanında elinde tuttuğu Atatürk'ün portresi ile tek başına saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 87'nci yıl dönümünde tüm Türkiye'de saat 09.05'te hayat durdu ve tüm vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Altınordu ilçesi Köprübaşı Ceren Özdemir Meydanı'nda bir vatandaş, siren sesiyle birlikte elinde tuttuğu Atatürk portresi ile tek başına saygı duruşunda bulundu. O anlar çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılarak büyük beğeni topladı.

Bunlar da Var

Ankara’da korkunç kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü 3 yaralı
Ankara’da korkunç kaza: İki otomobil kafa kafaya çarpıştı! 4 ölü 3 yaralı
Güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırı anı kamerada | İşte o anlar!
Güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği saldırı anı kamerada | İşte o anlar!
Bursa’da güzellik merkezine robot işçi mesaiye başladı
Bursa’da güzellik merkezine robot işçi mesaiye başladı
Beykoz'da balık tutanların oltasına ceset takıldı... İşte o anlar!
Beykoz'da balık tutanların oltasına ceset takıldı... İşte o anlar!

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle